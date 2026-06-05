Lazio, chi sarà il portiere di Gattuso? Mandas o… un piano B

05.06.2026 11:15 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio, chi sarà il portiere di Gattuso? Mandas o… un piano B

RASSEGNA STAMPA - Provedel ha un accordo con l’Inter ed è pronto a lasciare la Lazio non appena arriverà la fumata bianca tra i due club. Motta è destinato a rimanere a Formello ma non ancora come titolare per l’intera stagione. Chi sarà quindi il titolare tra i pali per Gattuso?

Il tecnico conta di ripartire da Christos Mandas, rientrato alla base dopo i sei mesi e le zero presenze in Premier League con il Bournemouth. La Lazio però, come riporta il Messaggero, sta ancora trattando con il club inglese e pertanto non è da escludere che alla fine il greco possa lasciare definitivamente Formello.

Se ciò non dovesse accadere Gattuso lancerebbe volentieri Mandas come titolare della Lazio, in caso contrario - riporta il quotidiano - la società sarebbe costretta a intervenire sul mercato e acquistare un altro estremo difensore che possa fare il titolare.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.