Lazio, chi sarà il portiere di Gattuso? Mandas o… un piano B
RASSEGNA STAMPA - Provedel ha un accordo con l’Inter ed è pronto a lasciare la Lazio non appena arriverà la fumata bianca tra i due club. Motta è destinato a rimanere a Formello ma non ancora come titolare per l’intera stagione. Chi sarà quindi il titolare tra i pali per Gattuso?
Il tecnico conta di ripartire da Christos Mandas, rientrato alla base dopo i sei mesi e le zero presenze in Premier League con il Bournemouth. La Lazio però, come riporta il Messaggero, sta ancora trattando con il club inglese e pertanto non è da escludere che alla fine il greco possa lasciare definitivamente Formello.
Se ciò non dovesse accadere Gattuso lancerebbe volentieri Mandas come titolare della Lazio, in caso contrario - riporta il quotidiano - la società sarebbe costretta a intervenire sul mercato e acquistare un altro estremo difensore che possa fare il titolare.