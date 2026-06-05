Serie A 2026/27, niente 'clausola tennis' nel calendario: il motivo
RASSEGNA STAMPA - È in arrivo il calendario della nuova Serie A 2026/27. Alle 18:30, dal Teatro Regio di Parma, saranno rese note tutte le gare di campionato della prossima stagione. Tra i tanti criteri però c'è una grave mancanza, ovvero quella della 'clausola tennis'. Nonostante il caos legato all'ultimo derby della Capitale, in concomitanza con gli Internazionali di tennis, i vertici della Lega hanno comunque deciso di non inserire il parametro all'interno del computer.
Questo vuol dire che tra gli oltre 400 eventi da prendere in considerazione non ci saranno né le Nitto Atp Finals di Torino e né gli stessi Internazionali di Roma. Come riportato da Il Corriere dello Sport, il motivo è legato al fatto che la finale del Foro Italico (16 maggio) cadrà nel weekend della 36ª giornata di Serie A e che non si giocherà in contemporanea con la finale di Coppa Italia, in programa 19 maggio. Gli organizzatori, quindi, sono convinti che il problema eventualmente potrà essere risolto con un anticipo al sabato.