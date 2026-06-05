Calciomercato Lazio | Possibile un tentativo per Simeone: la posizione del Torino
RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - C’è un attaccante tra le priorità indicate alla Lazio da Gennaro Gattuso durante i primi vertici andati in scena a Formello. Il rischio del mercato a saldo zero e la volontà di valutare Ratkov da parte del club rischiano di rallentare l'arrivo di un nuovo attaccante alla Laziio che, intanto, valuta però i primi nomi.
Tra quelli emersi anche quello di Broja, ormai da anni accostato alla Lazio, e di Sebastiano Esposito. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de la Repubblica, però, nessuno dei due profili arriverà a Formello alla corte di Gattuso.
In compenso, riporta il quotidiano, non è da escludere un tentativo da parte della Lazio per Giovanni Simeone. I biancocelesti, però, dovranno fare i conti con un Torino determinato a trattenere l’attaccante in rosa. Gattuso attende, e si prepara intanto a valutare Ratkov in ritiro.