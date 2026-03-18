Cremonese, Nicola amaro dopo l'esonero: le sue parole
18.03.2026 17:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Federico De Luca 2026
Si è conclusa l’avventura di Davide Nicola sulla panchina della Cremonese. Dopo il ko contro la Fiorentina il club ha deciso di esonerare il tecnico che, in merito, si è così espresso con un post pubblicato sui propri profili social.
“Desidero ringraziare la società per l’opportunità di guidare questa squadra in una stagione così impegnativa. Lascio con la convinzione che insieme saremmo potuti arrivare all’obiettivo”, queste le sue parole.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide