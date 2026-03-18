Lazio, spunta la parola 'Libertà' a Piazza del Parlamento: l'immagine
18.03.2026 12:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Cambia lo striscione a Piazza del Parlamento. Come riportato da Stefano Greco su X, dieci mesi fa sul balcone era spuntata la scritta 'Lotito libera la Lazio'; questa mattina, invece, è stata affissa la parola 'Libertà'. Il richiamo è alla coreografia bloccata ai tifosi della Lazio a un'ora dl fischio d'inizio della gara contro il Milan. Di seguito il post e l'immagine.
Buongiorno dal balcone di piazza del Parlamento, dove in 10 mesi si è passati dallo striscione LOTITO LIBERA LAZIO a LIBERTA'...#lazio #liberalalazio #Libertà #Lotito #Parlamento pic.twitter.com/MYcjhcyedJ— Stefano.Greco.1962 (@1962Greco) March 18, 2026
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.