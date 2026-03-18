UFFICIALE - Giampaolo torna in Serie A: è il nuovo tecnico della Cremonese
Dopo aver ufficializzato l'esonero di Davide Nicola, la Cremonese ha annunciato di aver affidato la panchina a Marco Giampaolo, al ritorno in grigiorosso dopo l'esperienza in Serie C della stagione 2014-15. Il tecnico, così, torna ad allenare in Serie A dopo la salvezza conquistata con il Lecce nel campionato passato che, tuttavia, non gli era valsa una riconferma. Starà a lui, ora, provare a evitare la retrocessione della Cremo, al momento diciottesima con 24 punti. Di seguito il comunicato ufficiale del club:
"U.S. Cremonese comunica di aver affidato a Marco Giampaolo l’incarico di allenatore della prima squadra.
Con 345 partite in Serie A in venti anni di carriera, il tecnico abruzzese è uno dei più esperti del massimo campionato grazie alle esperienze vissute alla guida di Cagliari, Siena, Catania, Cesena, Empoli, Sampdoria, Milan, Torino e Lecce. Per lui si tratta di un ritorno in grigiorosso dopo l’esperienza in Serie C del 2014-15.
La proprietà e la società danno il bentornato al nuovo tecnico e gli augurano buon lavoro".