Immobile: "Voglio essere ricordato per la storia che ho scritto alla Lazio"

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Intervistato ai microfoni di gianlucadimarzio.com, l'ex capitano della Lazio Ciro Immobile, ora al Paris FC in Francia, ha parlato dei traguardi più importanti raggiunti nella sua carriera. Soffermandosi sui gol segnati in Serie A (201, vicino a Baggio in classifica a 205), sulla vittoria dell'Europeo con l'Italia e sul suo futuro, ha citato anche la sua esperienza in biancoceleste. Di seguito le sue parole.

"Il record di gol di Baggio in Serie A? Ma guarda io sono sempre del pensiero che bisogna lasciare il ricordo per quello che sono stato e per la storia che ho scritto insieme ai miei compagni alla Lazio. Poi è ovvio i numeri sono importantissimi, ma sono davvero felice di quello che ho fatto. Ora sto vivendo a Parigi un'esperienza importante per me e per la mia famiglia. In questo momento non ci penso".

"La fiammella è ancora accesa, altrimenti avrei smesso. Fino a quando c'è, vado avanti. Quanto ancora? Vediamo, dipende dal fisico e dalla mente. L'Europeo vinto per me il top. Il gruppo è stato il segreto, lo stare insieme. Abbiamo passato un mese fantastico, durante il quale oltre agli allenamenti si stava insieme anche fuori dal campo, sempre con il col sorriso. La gara più difficile? Quella contro la Spagna, la più tosta tatticamente. Futuro? Qui a Parigi rimarrò fino a giugno e poi tutto l'anno prossimo. Per ora va bene così".