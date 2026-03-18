Champions League, si chiudono gli ottavi: in campo anche l’Atalanta
18.03.2026 15:15 di Mauro Rossi
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Si chiude il programma delle gare di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Dopo gli appuntamenti di martedì il mercoledì europeo sarà aperto da Barcellona - Newcastle (1-1 nella gara di andata) alle 18:45, poi Tottenham - Atletico Madrid (5-2 per gli spagnoli all'andata), Liverpool - Galatasaray (vittoria dei turchi grazie alla rete di Lemina all’andata) e Bayern Monaco - Atalanta (i bavaresi hanno vinto 6-1 a Bergamo) alle 21. Di seguito il programma completo.
Barcellona - Newcastle, ore 18:45;
Tottenham - Atletico Madrid, ore 21:00;
Liverpool - Galatasaray, ore 21:00;
Bayern Monaco - Atalanta, ore 21:00.