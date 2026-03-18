Lazio, la Federsupporter ha ricevuto i documenti del Flaminio: il comunicato
La Federsupporter, con un comunicato a firma del presidente Alfredo Parisi, ha annunciato di aver ricevuto dal Comune di Roma i documenti depositati dalla Lazio relativi al progetto di riqualificazione dello Stadio Flaminio. Nei prossimi giorni la documentazione sarà analizzata ed esaminata.
"Federsupporter comunica di aver ricevuto in data 12 marzo scorso dal Comune di Roma gli atti e i documenti, finora depositati, relativi al progetto della SS Lazio concernenti lo Stadio Flaminio.
La documentazione, trasmessa su istanza presentata al Comune dall’avvocato Luciano Cucculelli in nome e per conto di Federsupporter, si compone di:
Elaborati generali: Urbanistica e Territorio – Mobilità – Ambiente (n. 31 documenti)
Elaborati architettonici: Urbanistica (n. 39 documenti)
Elaborati tecnologici: Impianti Meccanici (n. 17 documenti)
Schema di convenzione
PEF asseverato
Lettere accompagnamento/trasmissione del 6 e 9 febbraio 2026.
Ciò premesso, Federsupporter si riserva di esaminare e valutare la suddetta documentazione fornendo al riguardo le proprie osservazioni ai fini del rispetto della coerenza e correttezza del processo amministrativo.
Il Presidente
Alfredo Parisi".