Di Michele: "Sarri? A Napoli ancora lo rimpiangono"
20.05.2026 22:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Raggiunto dai microfoni di TMW Radio David Di Michele ha detto la sua sulla possibilità di un ritorno di Sarri al Napoli.
“Sarebbe un grande ritorno quello di Napoli, andò via e ancora lo rimpiangono per lo spettacolo, ha sempre fatto giocare bene le sue squadre. Ci sono giocatori non adatti a lui, vedi De Bruyne, però ha ha Alisson, Neres, Lang che possono essere utili, ritrova un play puro come Lobotka. Se rimangono questi si può divertire”.
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