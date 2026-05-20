Pisa, ripresa in campo verso la Lazio: Marin a parte e quattro assenti
20.05.2026 16:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Il Pisa è tornato ad allenarsi in vista dell'ultima giornata di campionato contro la Lazio. Ha lavorato solo a parte Marius Marin, che nelle ultime settimane si era riunito al gruppo ed era rientrato a disposizione di Hiljemark. Non è al meglio, sta ancora smaltendo un infortunio al collaterale: potrebbe saltare la gara dell'Olimpico. Sicuramente non ci saranno Coppola, Tramoni, Denoon (infortunati) e Caracciolo (squalificato), come riportato da calciopisa.it.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.