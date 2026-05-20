Europa League, è il giorno della finale: il Friburgo sfida l'Aston Villa
20.05.2026 16:45 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Friburgo e Aston Villa sono pronte a sfidarsi nell'ultmo atto della Uefa Europa League 2025/26. Da una parte i tedeschi, rivelazione del torneo, alla prima finale europea della loro storia, dall'altra i Villans allenati da Emery, una delle grandi favorite in partenza, a caccia di un trofeo che manca da ben trent'anni. Il match andrà in scena alla Vodafone Arena di Istanbul e il calcio d'inizio è in programma alle 21:00 di oggi, mercoledì 20 maggio.
autore
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.