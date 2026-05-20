Lazio nel caos più totale: giocatori spiazzati dalla protesta dei tifosi

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RASSEGNA STAMPA - In casa Lazio non c’è solo delusione per la stagione, ma anche forte tensione interna. Nello spogliatoio regnano dubbi e incertezze, soprattutto sul futuro di Maurizio Sarri. Alcuni giocatori hanno chiesto chiarimenti al tecnico, che però ha rimandato ogni discorso a dopo il confronto con il presidente Claudio Lotito.

Tra i calciatori cresce inoltre il malumore per i rinnovi ancora bloccati e per il timore di un ridimensionamento tecnico della squadra. A pesare è anche il clima attorno all’ambiente biancoceleste: la protesta dei tifosi e l’Olimpico spesso vuoto hanno colpito profondamente il gruppo, tanto che, spiega il Corriere della Sera, non tutti avrebbero compreso fino in fondo le ragioni della contestazione contro la società.

Lo stesso Sarri aveva parlato apertamente del disagio vissuto dalla squadra nel giocare senza pubblico, definendo la situazione “deprimente” e dannosa anche sul piano dei risultati. Dopo mesi di tensioni, molti giocatori iniziano ora a interrogarsi sul proprio futuro e alcuni avrebbero già chiesto la cessione, preoccupati dalla confusione che si respira a Formello e dal rischio che il conflitto tra tifoseria e società continui anche nella prossima stagione.