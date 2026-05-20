Lazio, Sarri al Napoli? Spunta un altro forte candidato

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© foto di Federico De Luca 2026

RASSEGNA STAMPA - Il Napoli ha scelto Maurizio Sarri come profilo a cui consegnare la panchina di Antonio Conte. Il tecnico della Lazio tornerebbe volentieri a Castel Volturno e ha già dato la sua disponibilità ad Aurelio De Laurentiis, ma l'inserimento dell'Atalanta fa emergere nuovi dubbi sull'esito dell'affare. La Dea e, in particolar modo, il duo Pompilio-Giuntoli godono della stima del Comandante che potrebbe anche rinunciare a un eventuale ritorno, per proiettarsi verso una nuova avventura in una società ambiziosa che ha scelto lui per dar vita a un progetto di ricostruzione e rilancio.

Il Napoli gode comunque del legame affettivo e della maggiore vicinanza a casa che potrebbe garantire a Sarri. Oltre a una rosa più forte e più pronta che potrà competere nuovamente per lo Scudetto e che il prossimo anno giocherà la Champions League. Elementi che il tecnico toscano prenderà in considerazione e valuterà in una scelta finale che, però, non dà certezze a De Laurentiis e al club partenopeo.

ALLEGRI - Anche per questa ragione, probabilmente, da Castel Volturno c'è la volontà di non farsi trovare impreparati. Sarri dovrà decidere tra due piazze importanti e così ADL si guarda intorno e prova a costruirsi una via di fuga di massima affidabilità come quella che, stando a quanto scrive il Messaggero, dovrebbe portare a Massimiliano Allegri.

Già trattato un anno fa, quando Conte sembrava in procinto di partire, tra Max e il Napoli ci sono stati molti contatti negli scorsi anni. Si sono inseguiti e cercati ma senza mai trovarsi e, nonostante il nome di Sarri sia in pole position, il rapporto teso tra Allegri e il Milan potrebbe riportarlo in quota nelle prossime ore. Il tecnico livornese apprezzerebbe Napoli come destinazione e lunedì si incontrerà con Cardinale per discutere il futuro.