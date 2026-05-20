Lazio, l’ultima notte di Pedro: festa privata e addio all'Olimpico
RASSEGNA STAMPA - Pedro si prepara a salutare definitivamente la Lazio. Dopo il commiato seguito alla finale di Coppa Italia, lo spagnolo ha organizzato anche una festa privata a Roma con compagni e persone a lui vicine, per congedarsi con discrezione ed eleganza dopo anni vissuti in biancoceleste.
Sabato, contro il Pisa, giocherà l’ultima gara all’Olimpico e forse anche l’ultima della sua carriera. Pedro lascia la Lazio con 208 presenze e 38 gol, ma soprattutto con l’affetto dello spogliatoio e dei tifosi, conquistati grazie alla sua professionalità e al suo atteggiamento sempre impeccabile. Il rimpianto più grande resta quello di non essere riuscito a chiudere la sua avventura con un trofeo.
Prima della partita il club gli dedicherà un omaggio speciale insieme a Fantacalcio.it: Pedro riceverà una targa celebrativa e una maglia speciale consegnata simbolicamente da un tifoso scelto tramite un contest social. Un tributo per un giocatore che ha lasciato il segno con gol pesanti, giocate decisive e serate europee indimenticabili contro squadre come Inter, Napoli, Ajax e Porto.