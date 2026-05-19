Napoli-Conte, Romano: "Ha deciso di andar via. De Laurentiis informato"
19.05.2026 20:10 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Il campionato di Serie A non è ancora finito, ma sembra già pronto a partire il valzer delle panchine. Il primo a muoversi dovrebbe essere Antonio Conte che, come riporta l'esperto di mercato Fabrizio Romano, "ha deciso di lasciare il Napoli alla fine della stagione".
Ulteriori informazioni sono state riportate dallo stesso giornalista su X: "Conte ha preso la sua decisioni e ha informato il presidente De Laurentiis già un mese fa. Non ci sarà nessuna penale di uscita. Conte lascerà senza indennità di rescissione e senza alcun accordo altrove".
autore
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.