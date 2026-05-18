Romano annuncia il ritorno di Mourinho: “C’è l’accordo totale”

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Dopo l’esperienza al Benfica è pronto a cambiare squadra Jose Mourinho. Il 63enne portoghese ha concluso la stagione senza sconfitte in campionato, ma nonostante ciò si è dovuto accontentare del terzo posto che, a causa degli undici pareggi,ha impedito alla squadra di Lisbona di conquistare un posto in Champions.

Non ci sarà però Jose Mourinho alla guida del Benfica nella prossima stagione. Il portoghese, infatti, cambierà nuovamente panchina e farà ritorno in un club in cui è già stato per tre anni, come annunciato da Fabrizio Romano sui propri social.

Manca ancora il comunicato ufficiale del club, ma è tutto fatto per il ritorno di Jose Mourinho sulla panchina del Real Madrid. Il noto esperto di mercato ha spiegato: “Tutti i termini sono stati discussi e accordati verbalmente tra Jose Mourinho e il Rea Madrid, aspettando che vengano firmati tutti i documenti. Il piano è di un contratto biennale, con Mourinho che arriverà a Madrid dopo la gara tra Real Madrid e Athletic Bilbao”.