Roma - Lazio, le formazioni ufficiali del derby: Dia e Noslin in attacco
17.05.2026 11:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Dybala, Pisilli; Malen. A disp. De Marzi, Gollini, Rensch, Angelino, Dovbyk, Tsimikas, Soulé, Ziolkowski, Vaz, Ghilardi, El Shaarawy. All. Gian Piero Gasperini.
LAZIO (4-3-3): Furlanetto; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Basic, Rovella, Taylor; Cancellieri, Dia, Noslin. A disp.: Giacomone, Pannozzo, Lazzari, Pellegrini, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Dele-Bashiru, Cataldi, Maldini, Isaksen, Pedro. All.: Sarri.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.