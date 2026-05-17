Roma-Lazio, due titolari non ce la fanno: Gasperini li lascia in tribuna
17.05.2026 11:10 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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In occasione del derby della Capitale, anche Gasperini deve fare i conti con alcune defezioni. Era nell'aria, ma è stata confermata l'assenza di Manu Koné, fermo per un problema muscolare. Non è riuscito a recuperare neanche Lorenzo Pellegrini, che sembrava pronto a sedersi perlomeno in pnchina. Entrambi i calciatori giallorossi si godranno la partita direttamente dalla tribuna dell'Olimpico.
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.