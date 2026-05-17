Roma - Lazio, lo striscione dei tifosi giallorossi contro Lotito - VIDEO
17.05.2026 10:28 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
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Poche ore d'attesa e poi inizierà il derby della Capitale, l'atmosfera che accompagna la stracittadina è particolare. Il clima in casa della Lazio non è dei migliori e in questi minuti è stato esposto nei pressi del Ponte Duca D'Aosta uno striscione da parte dei sostenitori giallorossi contro Lotito. "Lotito non si stanca...sul ponte sventola bandiera bianca" è ciò che si legge.
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