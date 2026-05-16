Lazio, che guaio! Out anche Motta, tocca a Furlanetto
FORMELLO - Un altro stop improvviso, un altro forfait per il derby. Si è fermato anche Motta, la Lazio giocherà il derby con Furlanetto tra i pali. E il classe 2002 - che non ha ancora esordito in Serie A - fino a poche settimane fa era alle prese con un brutto infortunio al ginocchio, che aveva addirittura spinto la Lazio a riflettere sull'ingaggio di un altro portiere. L'ex Reggiana non sarà tra i convocati per la sfida di domani con la Roma, è l'ennesimo infortunio che colpisce la rosa biancoceleste, stavolta penalizzandola alla vigilia del derby con i giallorossi. Un grattacapo in più per Sarri, che domani avrà con sé, oltre a Furlanetto, gli altri due baby Giacomone e Pannozzo. Confermati per domani anche le indisponibilità di Patric e Zaccagni.