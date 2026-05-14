Lazio, salta l'obbligo di riscatto di Maldini: cosa succede ora
Niente obbligo di riscatto. È saltata l'opzione per Maldini dopo la finale di Coppa Italia. In caso di qualificazione all'Europa, infatti, la Lazio l'avrebbe dovuto acquistare a titolo definitivo dall'Atalanta. E invece non sarà così. La gara dell'Olimpico contro i nerazzurri era l'ultima occasione per centrare l'Europa League, visto che in campionato i biancocelesti si trovano al nono posto in classifica a due giornate dal termine.
Per Maldini ora resta comunque il diritto di riscatto fissato a circa 14 milioni di euro: starà alla Lazio decidere se comprarlo o meno in estate. Sicuramente non dovrà farlo per forza, ma potrà fare le sue valutazioni e scegliere se tenerlo o meno nella Capitale. In 12 partite giocate da gennaio (780 minuti totali) ha collezionato solamente 2 gol e 2 assist. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, difficilmente Lotito e Fabiani decideranno di esercitare l'opzione di riscatto a fine stagione.