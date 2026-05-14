Lazio, la sconfitta in finale costa caro: quanti soldi persi senza Coppa Italia
14.05.2026 10:30 di Christian Gugliotta
RASSEGNA STAMPA - La sconfitta in finale di Coppa Italia non pesa solo sui cuori di squadra, tecnico e tifosi. È un ko che grava anche sulle casse biancocelesti, decisamente più vuote dopo il ko contro l'Inter. Un successo avrebbe portato circa 50 milioni di introiti, derivanti dalla vittoria del trofeo e dalla conseguente qualificazione europea.
Il premio per la Lazio, invece, è ben più magro. Come riportato da Repubblica, la società dovrà accontentarsi dei 4,6 milioni destinati alla finalista sconfitta, i 2.5 milioni del botteghino e quelli legati alla aprtecipazione alla prossima Supercoppa Italiana.
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.