Lazio, Sarri verso l'addio? La Coppa Italia può pesare sul suo futuro
14.05.2026 11:00 di Christian Gugliotta
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RASSEGNA STAMPA - Una sconfitta amara, che rischia di pesare anche sul futuro prossimo della Lazio. Il ko incassato in finale di Coppa Italia può aver segnato la rottura definitiva tra società e Sarri, la cui permanenza in biancoceleste sembra ora essere sempre più in bilico. Atalanta e Napoli, tra le altre, hanno messo gli occhi sul tecnico e, dopo una stagione così, risulta difficile pensare che le due parti possano proseguire insieme.
Mau è sempre stato chiaro: prima di ascoltare altre proposte darà la precedenza alla Lazio. Come riportato da Repubblica, però, se non arrivassero garanzie tecniche ed economiche un suo addio diverrebbe sempre più probabile.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.