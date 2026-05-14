Lazio - Inter, ancora un blackout di Tavares: i quotidiani lo demoliscono
RASSEGNA STAMPA - Un disattenzione costata caro, l'ennesima della sua avventura in biancoceleste. Dopo mesi disputati su alti livelli, Nuno Tavares ha avuto un altro blackout, stavolta nella partita più importante. Un pallone perso in una zona troppo pericolosa, che ha permesso a Dumfries di servire a Lautaro l'assist per il tap-in valso lo 0-2. Le buone prestazioni degli scorsi mesi avevano fatto sperare in una crescita del portoghese, ma un errore così è troppo grave e dimostra ancora una volta limiti evidenti dal punto di vista mentale, per un giocatore che continua ad alternare giocate favolose a incredibili scivoloni. Di seguito le sue pagelle dei quotidiani.
CORRIERE DELLO SPORT - Nuno Tavares 4.
LA GAZZETTA DELLO SPORT - Nuno Tavares 4.
IL MESSAGGERO - Nuno Tavares 4.
REPUBBLICA - Nuno Tavares 4.