Lazio, Sarri cambia modulo per la finale? Marcolin non ha dubbi
13.05.2026 15:15 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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© foto di Federico De Luca 2026
Dario Marcolin, ai taccuini della Gazzetta dello Sport, ha commentato la partita tra Lazio e Inter di questa sera, valida per la finale di Coppa Italia, analizzando tatticamente la squadra di Sarri, ma escludendo grossi cambiamenti per il Comandante.
"Se cambierà? Non credo. Sarri è sempre fedele alle sue idee, questa è la sua forza. Non penso proprio che rinuncerà al 4-3-3. Il 4-4-1 di sabato? Quello però è il modulo che tutti o quasi gli alle-natori utilizzano quando restano in dieci, a prescindere da quale sia il loro sistema di gioco. Non penso che sia molto indicativo".
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.