Lazio, Marcolin a sorpresa: "La sconfitta di sabato? Meglio così!"
13.05.2026 11:15 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
Il match di sabato non può incidere sulla sfida di questa sera. Lo stesso Chivu, allenatore dell'Inter, ha creato una netta distinzione tra la due partite, esattamente come fatto da Dario Marcolin, intervenuto ai taccuini della Gazzetta dello Sport.
"Dico una cosa che può sembrare paradossale, ma non lo è. Per la Lazio è stato meglio perdere quella gara, ed è stato bene anche perderla in quel modo. Così stavolta i calciatori biancocelesti scenderanno in campo con il massimo della concentrazione, sapendo che se non lo faranno non ci sarà partita. Viceversa, se il match di campionato fosse finito diversamente, avrebbero corso il rischio di essere troppo sicuri di potercela fare".
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.