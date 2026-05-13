Lazio, mezza Serie A ha il destino nelle tue mani: gli scenari
RASSEGNA STAMPA - La finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter non assegnerà soltanto un trofeo: il risultato dell’Olimpico avrà effetti diretti anche sulla corsa alle coppe europee della prossima stagione.
Come sottolinea il Corriere dello Sport, a vincere sarà l’Inter, già campione d’Italia e qualificata per la prossima Champions League, la distribuzione dei posti europei resterà invariata: quinta e sesta classificata in Serie A accederanno all’Europa League, mentre la settima otterrà il pass per la Conference League.
Lo scenario cambierebbe invece in caso di trionfo della Lazio, attualmente fuori dalle prime posizioni di classifica. Con la Coppa Italia in bacheca, i biancocelesti si qualificherebbero direttamente per l’Europa League insieme alla quinta classificata del campionato. Di conseguenza, il sesto posto varrebbe soltanto l’accesso alla Conference League, complicando i piani di chi oggi occupa la settima posizione, come l’Atalanta.
A osservare con attenzione ci sarà anche il Milan: un successo nerazzurro garantirebbe infatti ai rossoneri la certezza matematica di chiudere almeno tra le prime sei e di qualificarsi così per una competizione europea, almeno in Europa League.