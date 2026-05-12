ESCLUSIVA - Lazio, Guerrieri: "Sarri, fai come Inzaghi nel 2019..."

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© foto di Federico Gaetano

ESCLUSIVA LALAZIOSIAMONOI.IT - Nella bacheca della Lazio la Coppa Italia manca dal 2019. Da quando la squadra allenata da Simone Inzaghi, ottava in campionato, cambiava il volto della propria stagione battendo 2-0 l'Atalanta in finale. I gol di Milinkovic e Correa mandavano in visibilio lo Stadio Olimpico, colorato di biancoceleste per una partita decisiva. Le analagie con oggi sono molteplici. Il contesto su tutti. La Lazio di Sarri ha nella finale di Coppa Italia del 13 maggio contro l'Inter l'occasione per rendere il finale di un'annata drammatica, un po' più dolce. Per evidenziare i punti di contatto tra le due stagioni, è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni l'ex portiere biancoceleste, e vincitore della Coppa Italia del 2019, Guido Guerrieri.

La Lazio nel 2019 vinceva la Coppa Italia e cambiava il volto della sua stagione. Vedi delle analogie con questa stagione?

"Sicuramente è la stessa situazione, questo può essere un motivo in più per vincere la Coppa Italia. La Lazio è una società prestigiosa e merita di giocare in Europa. Sarà una partita secca può succedere di tutto. Speriamo che vinca".

Qual è stato il segreto di Inzaghi per farvi arrivare nel migliore dei modi a quella finale?

"Inzaghi era il numero uno nella gestione del gruppo e nel caricare la squadra. Io l'ho avuto nelle giovanili e in Prima Squadra. Ha la capacità di unire tutto l'ambiente: giocatori e tifosi. Quindi ti fa sentire bene, senza pressioni. Questo ci ha permesso di giocare libero di mente. Senza pensieri".

Alla Lazio servirà un'impresa per vincere la Coppa Italia contro questa Inter?

"Sarà una partita secca, dove anche la sfavorita può dire la sua. Abbiamo la fortuna di avere un genio come Sarri, il nostro Comandante. Saprà trovare le sue soluzioni tattiche per portarsi a casa il trofeo".

Andiamo al tuo ruolo. Cosa ne pensi di Motta?

"L'ho visto veramente bene. Mi paice tantissimo come portiere, soprattutto dal punto di vista caratteriale. Ha le potenzialità per poter fare veramente bene. Il carattere è fondamentale per un portiere".

Hai un consiglio per lui?

"Non credo abbia bisogno di consigli, sa già benissimo quello che dovrà fare".