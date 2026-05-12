Lazio, Candela fa il punto sul derby: "Spero che..."
12.05.2026 15:00 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
A margine dell'arrivo della Coppa Italia nella Capitale, per la finale in programma domani alle ore 21.00 allo Stadio Olimpico, è intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti Vincent Candela. L'ex calciatore della Roma ha detto la sua sul derby della Capitale del prossimo fine settimana: "Una partita meravigliosa. Speriamo che vinca la Roma. La Roma? Sta meritando quello che sta facendo. Il percorso è ottimo".
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.