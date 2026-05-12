La Lazio dona una medaglia al Presidente Mattarella: il comunicato

Fonte: sslazio.it

In occasione dell’incontro istituzionale previsto oggi al Quirinale prima della Finale di Coppa Italia 2026, la S.S. Lazio consegnerà al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la medaglia commemorativa realizzata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) nel 2024 per il cinquantesimo anniversario del primo scudetto biancoceleste della stagione 1973-1974.

L’omaggio nasce dalla collaborazione tra la S.S. Lazio e IPZS e unisce memoria sportiva e tradizione della Zecca, trasformando una pagina significativa del calcio italiano in un oggetto destinato a durare nel tempo.

La medaglia, coniata in argento 925% e realizzata dagli artisti incisori della Zecca dello Stato con tecniche che integrano lavorazioni tradizionali e contemporanee, è prodotta in tiratura limitata, elemento che ne rafforza il valore simbolico e collezionistico.

La medaglia celebra uno dei momenti più iconici della storia della S.S. Lazio, un traguardo che ha segnato il calcio italiano e l’identità sportiva della Capitale.

“Desideriamo esprimere, anche attraverso questo gesto simbolico, il profondo rispetto della S.S. Lazio verso le Istituzioni della Repubblica e verso il Presidente Mattarella, figura di equilibrio e riferimento per l’intero Paese. La medaglia del cinquantesimo anniversario del nostro primo Scudetto rappresenta un pezzo della storia sportiva italiana e della memoria collettiva della nostra comunità". Ha dichiarato il Presidente della S.S. Lazio, Claudio Lotito.

L’Amministratore delegato di IPZS, Michele Sciscioli, ha aggiunto: “L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato trasforma momenti significativi in oggetti che restano. Questa medaglia fissa nel tempo una pagina importante del nostro sport e rende omaggio alla storia della S.S. Lazio, che continua a essere parte viva della memoria collettiva del Paese".