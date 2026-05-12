La Lazio dona una medaglia al Presidente Mattarella: il comunicato
In occasione dell’incontro istituzionale previsto oggi al Quirinale prima della Finale di Coppa Italia 2026, la S.S. Lazio consegnerà al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la medaglia commemorativa realizzata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) nel 2024 per il cinquantesimo anniversario del primo scudetto biancoceleste della stagione 1973-1974.
L’omaggio nasce dalla collaborazione tra la S.S. Lazio e IPZS e unisce memoria sportiva e tradizione della Zecca, trasformando una pagina significativa del calcio italiano in un oggetto destinato a durare nel tempo.
La medaglia, coniata in argento 925% e realizzata dagli artisti incisori della Zecca dello Stato con tecniche che integrano lavorazioni tradizionali e contemporanee, è prodotta in tiratura limitata, elemento che ne rafforza il valore simbolico e collezionistico.
La medaglia celebra uno dei momenti più iconici della storia della S.S. Lazio, un traguardo che ha segnato il calcio italiano e l’identità sportiva della Capitale.
“Desideriamo esprimere, anche attraverso questo gesto simbolico, il profondo rispetto della S.S. Lazio verso le Istituzioni della Repubblica e verso il Presidente Mattarella, figura di equilibrio e riferimento per l’intero Paese. La medaglia del cinquantesimo anniversario del nostro primo Scudetto rappresenta un pezzo della storia sportiva italiana e della memoria collettiva della nostra comunità". Ha dichiarato il Presidente della S.S. Lazio, Claudio Lotito.
L’Amministratore delegato di IPZS, Michele Sciscioli, ha aggiunto: “L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato trasforma momenti significativi in oggetti che restano. Questa medaglia fissa nel tempo una pagina importante del nostro sport e rende omaggio alla storia della S.S. Lazio, che continua a essere parte viva della memoria collettiva del Paese".