Lazio, Vieri: "Squadra di uomini veri, va applaudita. Sarri sottovalutato"

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RASSEGNA STAMPA - Christian Vieri, doppio ex di Lazio e Inter che domani sera si contenderanno la Coppa Italia, è intervenuto ai taccuini de La Gazzetta dello Sport e parlando dei biancocelesti ha speso parole al miele per squadra, tifosi e allenatore.

L'ex attaccante ha sottolineato quanto la squadra attuale, per quanto meno forte delle scorse stagioni, sia composta da uomini veri, tanto che la famosa contestazione dei tifosi non li riguarda minimamente, ma è solo contro la società: "I giocatori vanno applauditi perché, vi assicuro, è deprimente giocare davanti a 5mila persone".

Vieri spiega anche che il lavoro di Sarri è stato sottovalutato: "Ha tenuto tutto insieme con grandissima dignità ed esperienza, è diventato il punto di riferimento provando a isolare i suoi, ma non è facile. Però il lavoro paga sempre, altrimenti non sarebbe di nuovo in finale di Coppa Italia".

Infine, ha sottolineato l'importanza del ritorno del tifo biancoceleste: "Può essere il fattore chiave. Il popolo laziale ha voglia di tifare".