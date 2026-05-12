Pedro, gestione prima dell’ultimo ballo: dal bagno di amore al sogno titolo con la Lazio
RASSEGNA STAMPA - Un ultimo ballo e poi l’addio. Che si consumerà lentamente, tra derby e gara col Pisa, ma che per Pedro simbolicamente arriverà proprio nella finale di Coppa Italia che la Lazio giocherà contro l’Inter. Il canario sogna di salutare quella che già oggi è la seconda maglia più indossata, per ora alla pari col Chelsea, con il primo titolo della sua avventura in Italia.
Proprio all’ultima curva il canario sogna di alzare la coppa e infliggere un altro dispiacere all’Inter, dopo la doppietta che tolse ai nerazzurri lo scudetto lo scorso anno e che proprio sabato all’Olimpico gli è stata rinfacciata dagli interisti. Chissà che tutti quei fischi non diventino un altro boomerang, ma prima c’è bisogno in casa Lazio di recuperare il miglior Pedro.
Lo spagnolo è stato gestito ieri, ha ancora qualche scoria da espellere dopo i minuti giocati nel weekend. Pedro però stringerà i denti per sedersi in panchina ed entrare a gara in corso, per provare a regalare il titolo alla Lazio e per dire addio ai tifosi, che lo hanno già acclamato a gran voce sotto la Nord per regalare il giusto tributo a un campione senza età.