"Non so dove sarebbe la Lazio senza di lui": Luis Alberto elogia Sarri
12.05.2026 09:40 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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RASSEGNA STAMPA - Nella lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Luis Alberto ha parlato del suo rapporto con Maurizio Sarri ai tempi della Lazio. In particolare si è espresso anche sul lavoro del tecnico in questa stagione davvero complicata. Di seguito le sue dichiarazioni a riguardo.
"Sarri? All’inizio non ci potevamo vedere. Un paio di volte sono volati stracci, male parole, insulti vari. Ma il nostro rapporto è iniziato lì: io ho capito lui e lui ha capito me. Amo chi mi dice le cose in faccia. Il nostro legame andava oltre. Senza di lui ora non so dove sarebbe la squadra. È il valore aggiunto e meriterebbe un trofeo".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.