Ventura: “Mi aspetto una Lazio sopra le righe. L’Inter è superiore, ma Sarri…” - VIDEO

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Presente a Tivoli Terrme per il Premio Maurizio Maestrelli, dove saranno premiati anche Ivan Provedel (non presente all’evento) e Cristian Ledesma, anche l’ex CT degli Azzurri Gian Piero Ventura, che ha ricevuto il Premio Città di Tivoli. Intervenuto ai nostri microfoni, Ventura ha parlato della finale di Coppa Italia di mercoledì 13 maggio. Queste le sue parole: “È una partita secca, quindi per rispetto devo dire cinquanta e cinquanta. Anche se l’Inter chiaramente ha dimostrato per tutto il campionato il proprio valore e ha un organico superiore a quello della Lazio, però in partita secca può succedere davvero di tutto. È una frase fatta, ma è così”.

“La partita di campionato penso conterà poco. È una partita che non aveva nessuna valenza dal punto di vista dei numeri,la classifica non sarebbe cambiata per entrambe. È l’ultimo dei problemi, credo sarà una partita completamente diversa e su questo non c’è il minimo dubbio. Anche se è chiaro che l’Inter parte favorita per mille motivi, perché ha un organico superiore e sta attraversando un momento mentale assolutamente positivo. Ma credo che non sarà così semplice come magari qualcuno può pensare”.

“Io ho visto giocare diverse volte la Lazio, alcune partite decisamente sopra le righe e altre meno. Veniva da dire che non fosse la Lazio di Sarri, ma fermandosi poi a riflettere su tutto quello che è successo, mercato bloccato e Romagnoli che va via e ritorna per fare due esempi, non sono cose di facile gestione. Oltre allo stadio semivuoto. Penso Sarri sia stato bravissimo a tenere compatta la squadra. Ecco perché dico che ci sarà una prestazione sicuramente sopra le righe della Lazio, su questo non ho il minimo dubbio perché conosco Sarri e so che quando prepara, prepara. Poi è chiaro che ci sono dei valori e quindi è un punto interrogativo. La partita secca è aperta a qualsiasi risultato”.

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