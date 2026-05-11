Lazio, senti Dzemaili: "Sarri torna al Napoli? È una minestra riscaldata"
11.05.2026 17:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
RASSEGNA STAMPA - Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista Blerim Dzemaili ha parlato del futuro del Napoli e di quello di Maurizio Sarri, ora sulla panchina della Lazio ma tra gli indiziati per sostituire eventualmente Conte in azzurro. Di seguito le sue parole.
"Fossi in Conte mi guarderei in giro: quel che doveva fare lo ha fatto bene, dallo scudetto alla Supercoppa alla probabilissima Champions adesso. Nazionale? Non so se ne avrà veramente voglia, di tornarci. Si parla di Sarri come eventuale sostituto? Come dite voi, e capitò anche a me: le minestre riscaldate spesso non riescono ad avere… sapore".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.