Bove sul derby: "Spero in un regalo della Roma. Se sarò allo stadio..."
11.05.2026 16:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Federico De Luca 2024
A margine della conferenza stampa per gli 80 anni della Boreale, l'ex centrocampista della Roma e ora al Watford Edoardo Bove ha parlato con i giornalisti presenti soffermandosi anche sul prossimo derby della Capitale. Di seguito le sue parole in merito: "Il derby? Sabato sarà il mio compleanno, spero in un regalo… Io preferisco sempre guardarla a casa, sono più tranquillo. Non so se andrò allo stadio".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.