Italia ripescata ai Mondiali? Abodi: "È impossibile e inopportuno"
11.05.2026 15:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Il ministro per lo Sport e per i Giovani sull'ipotesi di ripescaggio azzurro: "Se manca una Nazionale vada una della stessa confederazione".
(ANSA) - MILANO, 11 MAG - "Non credo ci siano possibilità e poi non sarebbe neanche opportuno. Ci si qualifica sul campo, questa rimane la mia posizione". Lo ribadisce il ministro per lo Sport, Andrea Abodi, interpellato su un'eventuale ripescaggio dell'Italia ai Mondiali di Calcio. "Ci si qualifica per meriti, non per motivi burocratici" ha aggiunto intervenendo da remoto all'evento 'Futuro Direzione Nord' in corso a Milano. E comunque "se dovesse mancare una qualche Nazionale, questa sarebbe sostituita da una della stessa confederazione". (ANSA).
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.