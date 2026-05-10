Roma, parla Gasperini: "Arbitraggio? Le immagini sono chiare..."

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha commentato la vittoria contro il Parma e gli episodi arbitrali di cui si è lamentato Cuesta. Di seguito le sue parole: "Arbitraggio? Ci sono le immagini, le vedrà tutta Italia, ha ragione Cuesta, mi sembrano tutte molto evidenti. Capisco la delusione di aver perso nel recupero. Loro hanno giocato con uno spirito straordinario ed è bello per il campionato. Aver vinto per noi è motivo di grande soddisfazione. Abbiamo giocato un primo tempo molto buono. Abbiamo avuto tante occasioni, Suzuki è stato straordinario. I numeri parlano da soli, gli episodi idem. Sarebbe stata una beffa perdere questa partita".

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03