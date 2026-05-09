Lazio - Inter, le formazioni ufficiali: sorpresa Pedro! La scelta su Taylor
09.05.2026 16:55 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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LE FORMAZIONI UFFICIALI
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Dele-Bashiru, Rovella, Basic; Cancellieri, Noslin, Pedro. A disp.: Furlanetto, Giacomone, Gigot, Provstgaard, Lazzari, Nuno Tavares, Hysaj, Patric, Taylor, Belahyane, Isaksen, Przyborek, Ratkov, Maldini. All.: Sarri.
INTER (3-5-2): Josep Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Diouf, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez All.: Chivu.