Moggi sulla Nazionale: "Ecco la causa degli ultimi problemi. CT? Sceglierei..."
26.06.2026 14:15 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: TuttoMercatoWeb.com
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A venti anni dall'inchiesta di Calciopoli che portò alla radiazione di Luciano Moggi, l'ex ds della Juventus ha parlato a La Nazione e, tra i temi analizzati, c'è anche quello sull'attualità e in particolare sul nuovo presidente della FIGC, Giovanni Malagò:
"I veri problemi sono emersi negli ultimi vent’anni, perché abbiamo avuto dirigenti interessati più a curare i propri interessi che quelli dell’Italia. Perciò il nostro calcio che dal 2000 in poi era il più bello è diventato più brutto, anche per colpa del numero eccessivo di stranieri. Prossimo CT? Andrei senza dubbi su Conte, altrimenti darei fiducia a Baldini".
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Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.