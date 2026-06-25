Lazio, possibile nuovo innesto per la Primavera: il nome nel mirino

25.06.2026 17:30 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio, possibile nuovo innesto per la Primavera: il nome nel mirino

La Lazio si avvicina a un nuovo innesto per la Primavera. L’obiettivo è Matteo Stornelli, mezzala classe 2008 della Boreale. Negli ultimi mesi si è messo in mostra anche con la Rappresentativa di Marco Ippoliti, vincendo il Torneo delle Regioni in Puglia. Ora, come riportato da Gazzetta Regionale, la prossima stagione potrebbe vestire la maglia biancoceleste e mettersi al servizio di mister Punzi. Le parti sono vicine: la trattativa si può chiudere positivamente.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.