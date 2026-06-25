Di Canio non ha dubbi: "La Premier è la migliore università del mondo"

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© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ai microfoni di Sky Sport, Paolo Di Canio ha commentato la scelta di Palestra di andare al Chelsea e non più all'Inter. L'ex Lazio, spiegando la situazione, ha voluto sottolineare quanto la Premier League sia una "scuola" fondamentale per ogni calciatore soprattutto se giovane. Queste le parole: "L'Inter è una nostra eccellenza e, fino alla fine, mi è sembrato che Palestra avesse questa intenzione. Poi ci devi mettere il blasone del Chelsea, il campionato e lo stipendio. Fa tutta la differenza del mondo. Il doppio salto è importante e unico, e il ragazzo si presta: ha doti fisiche e tecniche. L'importante è che abbia spazio anche in ottica Nazionale".

"Io pensavo scegliesse l’Inter, poi intervengono altre cose: procuratore, società di appartenenza... L'ambiente Chelsea si rinnova, ci sono tanti ragazzi molto talentuosi, un nuovo allenatore e un progetto che deve rilanciarsi, senza le coppe. Può essere una pecca non fare la Champions, ma può comunque maturare velocemente nel campionato scelto. Il confronto settimanale è duro, anche con le piccole in Premier: forse è ancora più formativo che all'Inter. Poi, chiaramente, diventare campione d’Italia è bellissimo, ma la Premier è l’università migliore al mondo. In Premier dipende tutto da te: non ci sono distrazioni, non ci sono scuse, è tutto nelle tue mani".

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