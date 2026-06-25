Calcio italiano in crisi? Vaciago: "Quasi tutti i club devono prima cedere e poi comprare"
Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, dopo la cessione di Palestra al Chelsea e non all'Inter ha lanciato una riflessione senza mezzi termini sullo stato del calcio italiano. Nel suo editoriale, il giornalista ha infatti sottolinea come la Serie A stia progressivamente perdendo terreno rispetto agli altri grandi campionati europei, evidenziando limiti economici sempre più evidenti.
Secondo Vaciago, il caso di Palestra rappresenta l'ennesima conferma delle difficoltà del nostro movimento.La forza economica della Premier League continua a fare la differenza, mentre i club italiani faticano a competere sul mercato. Il direttore di Tuttosport evidenzia inoltre come la difficoltà del nostro campionato sia evidente guardando come molte società siano costrette prima a vendere per poter acquistare, vedi la situazione della Lazio in primis, a causa di vincoli finanziari e bilanci da sistemare. Una situazione che, di fatto, blocca gran parte delle operazioni e rallenta il mercato.
Vaciago prevede un'accelerazione delle trattative in prossimità della chiusura del bilancio al 30 giugno, ma teme che, ancora una volta, il mercato italiano finisca per trasformarsi in una corsa all'ultimo minuto fatta di soluzioni improvvisate. La conclusione è amara ma significativa: il calcio italiano continua a vivere al di sopra delle proprie possibilità, cercando di apparire più ricco di quanto non sia realmente.