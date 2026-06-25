Calciomercato Lazio | Gimenez lascia il Milan! In Messico sono sicuri...
25.06.2026 16:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Futuro in dubbio per Santiago Gimenez. Ma non in Messico. In patria sono sicurissimi: secondo il portale Deportes Total Mx, il centravanti lascerà il Milan e passerà al Porto per 28 milioni di euro più 7 di bonus. I due club starebbero portando avanti l'operazione con l'ok di Farioli, che ha messo il messicano in cima alla sua lista dei desideri per l'attacco. Nelle ultime settimane Gimenez è stato accostato anche alla Lazio, tra i preferiti del nuovo tecnico Gattuso per la prossima stagione. Difficile però pensare che possa davvero sbarcare nella Capitale quest'estate.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.