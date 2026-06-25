Ex Lazio | Kamada può tornare in Serie A: c'è già stato un sondaggio
25.06.2026 17:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Daichi Kamada può tornare in Italia e in Serie A. Dopo l'esperienza con la maglia della Lazio, ora il giapponese potrebbe lasciare l'Inghilterra e il Crystal Palace. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, infatti, per il centrocampista ci sarebbe stato un sondaggio da parte della Fiorentina. Il diesse viola Paratici starebbe valutando i possibili costi dell'operazione: probabilmente però se ne parlerà solo dopo la fine dei Mondiali, dove attualmente Kamada è impegnato con il Giappone.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.