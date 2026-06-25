Mattei: "La Lazio ne fa una al giorno. Mi è giunta voce che in Senato..."

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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stefano Mattei, intervenuto ai microfoni di Radiosei nel corso della mattinata, ha commentato alcuni temi caldi in casa Lazio. Primo fra tutti, il caso di Maya Gothberg, ex giocatrice della Women. Queste le sue considerazioni: "La Lazio ne fa una al giorno, stavolta la notizia riguarda la femminile. Questo senatore ogni giorno macchia il partito in Senato. A fine maggio c’è stato un evento contro la violenza sulle donne all’Olimpico in cui erano presenti Cristina Mezzaroma e Claudio Lotito, un’iniziativa nobile ma esiste anche una violenza etica. La calciatrice viene licenziata perché incinta e vince la causa: qui la teoria e la pratica sono segni evidenti della differenza tra ciò che si dice e ciò che si fa. Questa situazione non è sfuggita è stata decisa, senza avere sensibilità e senso etico. Mi giunge voce che in politica non sta piacendo l’atteggiamento di Lotito. Anche la vicenda Gothberg, che ha fatto il giro del mondo, sarà arrivata in Senato".

E infine, soffermandosi sulla prima squadra, ha aggiunto: "Su 1200 calciatori che sono al Mondiale, non ce n’è uno della Lazio. Forse solo la Lazio ed in Lecce non hanno rappresentanti ai Mondiali. Il Pisa, retrocesso, ha Aebischer titolare con la Svizzera”.

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