Calciomercato Lazio | Piace Liberali del Catanzaro: sfida al Torino (e non solo)
25.06.2026 11:30 di Simone Locusta
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CALCIOMERCATO LAZIO - Dopo essersi messo in mostra con la maglia del Catanzaro in Serie B, il gioiellino Mattia Liberali è pronto al grande salto in Serie A.
Diverse squadre sono sulle sue tracce: secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, il direttore sportivo del club calabrese Ciro Polito si trova attualmente a Milano e avrebbe ricevuto diverse manifestazioni d'interesse per il classe 2007, tra cui quelle di Lazio e Torino.
Gennaro Gattuso, nuovo allenatore dei biancocelesti, chiede rinforzi nel reparto offensivo, il profilo di Liberali può rivelarsi un'occasione da cogliere e su cui puntare. Situazione da monitorare.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.