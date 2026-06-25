Italia, Conte sempre più CT: pronto un contratto di quattro anni
RASSEGNA STAMPA - L'Italia è pronto a ripartire da Antonio Conte. L'ormai ex allenatore del Napoli è vicino al ritorno sulla panchina azzurra, già occupata tra il 2014 e il 2016, in una parentesi culminata con i quarti di finale raggiunti a Euro 2016.
Secondo La Gazzetta dello Sport, per Conte sarebbe pronto un contratto quadriennale. Il futuro ct avrà così un orizzonte più ampio su cui lavorare, per mettere nel mirino il Mondiale che si disputerà nel 2030, quando saranno passati ben 16 anni dalla nostra ultima partecipazione.
Non solo la FIGC. Anche i club di Serie A vogliono Antonio per ciò che ha dimostrato negli anni alla guida di diversi club. La Nazionale deve risollevarsi e spetterà a un maestro come Conte trovare la chiave per riportarla al livello che merita.