Italia, Conte sempre più CT: pronto un contratto di quattro anni

25.06.2026 10:30 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Italia, Conte sempre più CT: pronto un contratto di quattro anni
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RASSEGNA STAMPA - L'Italia è pronto a ripartire da Antonio Conte. L'ormai ex allenatore del Napoli è vicino al ritorno sulla panchina azzurra, già occupata tra il 2014 e il 2016, in una parentesi culminata con i quarti di finale raggiunti a Euro 2016. 

Secondo La Gazzetta dello Sport, per Conte sarebbe pronto un contratto quadriennale. Il futuro ct avrà così un orizzonte più ampio su cui lavorare, per mettere nel mirino il Mondiale che si disputerà nel 2030, quando saranno passati ben 16 anni dalla nostra ultima partecipazione. 

Non solo la FIGC. Anche i club di Serie A vogliono Antonio per ciò che ha dimostrato negli anni alla guida di diversi club. La Nazionale deve risollevarsi e spetterà a un maestro come Conte trovare la chiave per riportarla al livello che merita.

Christian Gugliotta
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.