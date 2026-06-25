Lazio, Taylor riparte da protagonista: per Gattuso sarà un pilastro

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RASSEGNA STAMPA - Kenneth Taylor scalda i motori e si prepara a un'annata da protagonista. Dopo i primi sei mesi passati nella Capitale, il centrocampista si appresta a vivere la sua prima stagione intera alla Lazio, consapevole di essere già diventato un pilastro di questa squadra.

Arrivato a gennaio dall'Ajax, Taylor è stato buttato subito da Sarri nella mischia. Da quel momento - sottolinea il Corriere dello Sport - l'olandese si è preso le chiavi della mediana biancoceleste, dimostrando di non patire il cambio di campionato grazie a una personalità fuori dal comune. I tre gol e due assist totalizzati nelle sue prime 17 presenze raccontano tanto dell'impatto da lui avuto, ma non tutto. A stupire sono state anche le sue corse, le letture e in generale la sua capacità di adattarsi così rapidamente a un contesto completamente nuovo.

L'arrivo di Gattuso apre una nuova era in casa Lazio, ma Taylor resta una delle poche garanzie su cui contare. Che si giochi con il 4-3-3 o con 4-2-3-1, Ringhio lo considera un pilastro di questa squadra e gli affiderà un ruolo centrale. Questa volta niente fretta però. Taylor avrà tutto il ritiro per conoscere le richieste del tecnico e affinare l'intesa con i compagni, fattori che potranno solamente accrescere il suo rendimento.